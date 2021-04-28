В Приморье стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2022 год

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2022 год началось в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. Жители Приморского края также могут выбрать территории, которые преобразятся в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда». Куратор территорий по Владивостоку призывает приморцев проголосовать и сделать свой край лучше.

По словам Полины Степаненко, за три года в крае было благоустроено почти 300 общественных пространств. «Я невероятно рада, что участвую в федеральном проекте, как куратор по Владивостоку, и могу наблюдать, как меняется мой родной город и все Приморье. Проект позволяет сделать новые детские и спортивные площадки для проведения досуга, а также парки и скверы для отдыха. Это очень нужное и важное дело! Каждый из вас имеет возможность преобразить свою территорию. Голосуйте!» - обратилась к жителям Полина Степаненко, куратор территорий по г. Владивостоку, заместитель руководителя Центра управления регионом Приморского края.

Основная цель проекта ФКГС — сделать города более комфортными для жителей и повысить индекс качества городской среды. Также стоят задачи вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Голосование устроено максимально просто:

1) на сайте 25.gorodsreda.ru выберете муниципальное образование;

2) ознакомьтесь со списком объектов и выберите тот, за который хотите проголосовать;

3) зарегистрируйтесь для голосования, указав вашу фамилию, имя и отчество, электронную почту (необязательно), номер телефона;

4) подтвердите регистрацию через портал Госуслуги или по номеру телефона;

5) если вы выбрали подтверждение по номеру телефона, вам позвонят, и нужно ввести проверочный код - последние четыре цифры входящего номера;

6) чтобы подтвердить регистрацию через Госуслуги, нужно войти в личный кабинет;

7) после этого ваш голос будет учтен.

Каждый житель Приморья в возрасте от 14 лет сможет отдать один голос за ту или иную территорию или дизайн-проект. На голосование выставлено более 40 объектов Приморского края. Общественные территории, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.