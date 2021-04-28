«Жестокость не знает границ»: живодеры из Владивостока перешли на новый способ издевательств над жертвами

Приморцы уверены, что это дело рук детей. Фото: принтскрин видео.

Ужасное видео появилось на просторах приморских групп в сети. На кадрах видна пара голубей, беззаботно гуляющая в районе Варяга. На первый взгляд понять, что с птицами что-то не так, нельзя, но если присмотреться, то сразу станет понятно – что голуби стали жертвами живодеров.

Неизвестные обкололи голубей иглами от медицинских шприцов. Судя по видео, на голубях еще остались боевые шрамы после встречи с человеком. Как именно живодеры нанесли удар – неизвестно. Однако у пользователей сети не сомнений в том, что напали на птиц – дети.

Видео с раненными птицами вызвало бурный резонанс в интернете. Буквально за час пост с обстрелянными голубями набрал тысячи просмотров. Приморцы были, мягко говоря, в шоке от увиденного.

«Живодеры»

«Жестокость не знает границ»

«Ужас. Руки бы отрывать, кто это сделал»

В основном комментарии под видео носят осудительный характер. Оправдать действия юных живодеров не взялся никто из дальневосточников.

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