«Пропускают по одному, можно состариться». Многокилометровая пробка сковала популярную трассу в Приморье

Жители Находкинского городского округа жалуются на масштабные пробки из-за ремонта. Фото: Милана СОКОЛ

Ремонт трассы Артем – Находка – порт Восточный автолюбители вынуждено простаивают в пробках. 28 апреля трафик оказался особенно напряженный. Транспортный коллапс образовался в Находкинском городском округе.

По сообщениям очевидцев, заторы сохраняются во всех направлениях. В зависимости от того, на какой из полос идет ремонт. Так, в районе Новолитовска действует реверсивная схема движения. Разъехаться здесь двум авто одновременно попросту не получится.

Транспортный затор в обе стороны наблюдается на «Американском перевале» и в районе поселка Волчанец. Местные жители уверяют, что в последнее время в пробках приходится стоять по несколько часов. Приморцы шутят, что так недолго и состариться. Объехать ремонтируемую трассу можно, сделав внушительный крюк через Партизанск. Однако и там дорога оставляет желать лучшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14