График выплаты пенсий в мае 2021 в Приморском крае: вместо 9 мая на почте — раньше, для остальных без изменений

В связи с дополнительными выходными на майские график выдачи пенсий в Приморье изменится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

График выплаты пенсий в мае 2021 в Приморском крае изменится из-за дополнительных выходных. Рассказываем, в каком порядке будут осуществляться выплаты.

Жители Приморья, которым "Почта России" должна была по графику доставить пенсии 9 мая, получат пенсии досрочно — 7 и 8 мая. Таких в крае, по данным ведомства, порядка 197 тысяч человек. При этом, следует помнить об изменении графика работы почтовых отделений в майские праздники и выходные дни, объявленные президентом России.

По данным пресс-службы УФПС Приморского края АО «Почта России» режим работы в первую декаду мая следующий:

выходными для всех отделений Приморского края объявили 1 и 9 мая, а 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше.

2 мая почта будет открыта по обычному графику. 3 мая отделения Почты России будут обслуживать приморцев по графику субботы, а 10 мая, в понедельник – по режиму работы воскресенья.

В промежуток же между Первомаем и Днем Победы — со вторника, 4 мая, по пятницу, 7 мая, который до распоряжения президента относился к будним дням, почта будет работать в обычном режиме.

Однако, как поясняет пресс-служба УФПС Приморского края АО «Почта России», для бесперебойной доставки пенсий, писем, посылок и периодики для некоторых сельских отделений в Приморье могут установить и иной режим работы.

Задать вопросы по поводу доставки пенсий почтальонами, или уточнить график работы отделения можно в службе поддержки Почты России по телефону: 8-800-1-000-000 (звонок бесплатный). Также ознакомиться с режимом работы в праздники или найти ближайшее открытое почтовое отделение поможет мобильное приложение Почты России или официальный сайт компании.