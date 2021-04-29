Завершены поиски без вести пропавшего 24-летнего Романа Маслова из Владивостока

Родные забили тревогу 25 апреля. Фото: pixabay.com

24-летний Роман Маслов из Владивостока пропал 25 апреля 2021 года. Парень просто перестал выходить на связь с родственниками. С тех пор о его местоположении никому ничего не было известно. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили информацию о пропаже молодого человека в сети, прикрепив вместе со сведениями и фотографию Романа.

- На вид 25 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы. Особые приметы – шрам на локте правой руки. Во что был одет в день пропажи установить не удалось, - сообщают волонтеры, - сообщают на «Примпоиске».

И вот волонтеры спустя несколько дней объявили о том, что поиски без вести пропавшего Романа завершены. К счастью, повод для этого радостный, парня нашли живым и невредимым Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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