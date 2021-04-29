«Какое доброе видео»: жители Приморья обсуждают поступок водителя на дороге

Приморцы поделились, что и сами попадали в такую ситуацию. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах приморских групп в сети. Не беремся утверждать, что кадры сняты в нашем регионе, но они вызвали большой отклик у жителей края. На видео мальчик, который пытается пересечь дорогу на своем велосипеде. В какой-то момент шнурок от обуви угодил в цепь. Дальше – дело житейское. Ребенок упал на проезжей части, запутавшись в педали. Он так запаниковал, что не смог сразу самостоятельно встать, тем более с таким прицепом.

История могла бы закончиться трагедией, но на пути у мальчика попался герой-водитель. Он остановил машину, вышел из салона авто, помог ребенку выбраться из «оков» и проводил на тротуар.

Видео, которое попало в сеть, уже набрало больше 60 тысяч просмотров. Под кадрами появились десятки комментариев. Приморцы были впечатлены поступком водителя и не стеснялись писать об этом.

«Какое доброе видео»

«Парень красавчик, прям молодец»

«Водителю респект»

Вместе с тем, многие вспомнили, что и сами ни раз попадали в такую ситуацию и были на месте этого мальчика. К счастью, во всех случаях все закончилось благополучно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14