«Крик души»: в сети появилось обращение к водителям, которые относятся «с отвращением» к приморским пешеходам

Обращение вызвало бурные обсуждения в сети. Фото: Иван МАКЕЕВ

Любопытное послание появилась сразу в нескольких группах в сети. Сообщение актуально, ведь в Приморье грядет сезон дождей, а значит – вполне вероятно, что подобные обращения от жителей региона мы еще увидим.

«Крик души, пропустите, если нетяжело. Уважаемые водители, возможно, когда-то и вы будете в такой ситуации. Почему водители (не все) относятся к пешеходам с таким отвращением. Был дождь. Я понимаю, утро, все едут на работу. Ну везде лужи, а водители несутся «волосы назад». Есть хорошие водители – притормозят, и неважно – большая там лужа или маленькая. Просто невозможно видеть такое свинское отношение к пешеходам. Я хоть и водитель, но всегда приторможу перед лужей, чтобы не обрызгать человека. Почему нет друг к другу уважения. Все мы одинаковые: все из костей, мяса и кожи. Уважайте друг друга хотя бы в мелочах, и жизнь станет ярче» - написал автор поста.

Мнения, кстати, разделились. В одном лагере те, кто согласился с автором и считает, что пора видеть в друг друге людей и уважать их. Другие же привели в пример ситуации, при которых водители по вине пешеходов получают несправедливые штрафы от ГИБДД.

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