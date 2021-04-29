Погоня с мигалками, побег и жесткое задержание: полиция Артема гналась за машиной с троицей дерзких нарушителей

Полиция начала погоню за машиной. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В этот день сотрудники ДПС Артема патрулировали в районе улицы Фрунзе. Тогда они обратили внимание на машину Toyota Sai, которая двигалась на всех парах, нарушая правила дорожного движения. Оперативники приняли решение остановить автомобиль, чтобы разобраться с произошедшим. Только вот водитель не только проигнорировал требование остановиться, но и прибавил газу, в надежде скрыться от правоохранителей. В итоге началась настоящая погоня.

- Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации, подвергая опасности других участников дорожного движения. При этом он несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора. В районе улицы Вокзальной нарушителя остановили. Из салона автомобиля после его остановки выбежали трое мужчин и попытались скрыться, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Во время задержания троица оказала сопротивление, обругав матом сотрудников полиции. В финале этой кинематографичной истории всех троих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Мировой судья оштрафовал их на сумму 2 тысяч рублей.

Вместе с тем, 30-летний водитель, который находился за рулем Toyota Sai, по видимым признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Но от медицинского освидетельствования он отказался. В его отношении также были составлены административные протоколы. А вот ему грозит не просто штраф, но и лишение водительских прав на 2 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14