Жители Владивостока сами выбирают, какие объекты нужно благоустроить

26 апреля был дан официальный старт онлайн-голосованию за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Открытое голосование ведется на платформе 25.gorodsreda.ru. На выбор горожан определены семь территорий. По результатам голосования будут выбраны приоритетные направления для дальнейшего благоустройства.

Принцип достаточно прост: объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в течение 2022 года, всего же в голосовании будет отобрано четыре общественных пространства. Продлится голосование до 30 мая. Принять в нем участие могут горожане старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на платформу 25.gorodsreda.ru, выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и сделать свой выбор.

По всем вопросам, связанным с онлайн-голосованием в Приморском крае, работает «горячая линия». Получить консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 и в выходные дни с 11.00 до 18.00 по телефону 8 (423) 260-75-15.

Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта - вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

От слов к делу

В 2020 году мэрия Владивостока выполнила благоустройство девяти территорий по национальному проекту «Жилье и городская среда». Из них в трех скверах в этом году начнется второй этап работ. В этом году также начнутся работы и по шести новым объектам. Это набережные в районе улицы Татарской и Второй Речки, скверы на улицах Ульяновской, Тунгусской, сквер Комсомольцев, а также общественная территория на сопке Бурачка.

Голосуем!

В голосовании участвуют следующие общественные пространства:

1. Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо.

2. Сквер «Чайка» (Калинина, 20).

3. Сквер на Русской, 46.

4. Сквер Некрасовский.

5. Сквер в районе Калинина, 28-38.

6. Общественная территория на Иртышской, 34а.

7. Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.