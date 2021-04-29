«Персонал должен быть привит»: Олег Кожемяко дал поручение вакцинировать от коронавируса работников турбаз Приморья

Такое решение было озвучено на совещании с главами муниципалитетов. Фото: Правительство Приморского края

На сегодняшний день от коронавируса привито 15,2% жителей Приморья. Больше всего защищенных от COVID-19 зафиксировали в Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском, Черниговском, Кировском районах, Октябрьском, Чугуевском, Пограничном, Тернейском муниципальных округах и в Арсеньевском, Владивостокском, Уссурийском городских округах. Об этом сообщили на совещании с главами муниципалитетов региона.

- Но этих темпов недостаточно. Государство предоставило возможность пройти вакцинацию бесплатно. Прежде всего, эту профилактическую работу нужно организовать на крупных предприятиях в удобное для рабочих время, – обозначил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

В Находке количество вакцинированных составляет 13,4% от населения. Работа в этом направлении проводится совместно со стивидорами.

- Через две недели откроем еще один пункт вакцинации на базе городской больницы, тем самым снизив лист ожидания, – добавил Тимур Магинский, глава Находки.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения края, сообщила, что на майские праздники поликлиники будут работать в штатном режиме все дни, кроме 2 и 10 мая. В эти дни горожане также смогут прийти и привиться от вируса.

Как отмечают в пресс-службу правительства Приморья, Олег Кожемяко также дал поручение Константину Шестакову взять на контроль ситуацию с туристическими базами.

- С 1 июня начинается туристический сезон. Персонал турбаз должен быть привит. Административные комиссии будут смотреть, как соблюдается санитарный режим, – отметил глава Приморья.

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