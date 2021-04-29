Экс-кандидат в губернаторы Приморья возглавил департамент внутренней политики в представительстве президента в ДФО

Теперь же стало ясно, что чиновник занял место в президентской структуре. Фото: Правительство Приморского края

Игорь Степаненко, бывший кандидат в губернаторы Приморья, экс-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, занял высокий пост в официальном представительстве президента РФ в ДФО. Теперь он возглавляет департамент внутренней политики округа.

- Проходил службу в пограничных войсках, правоохранительных органах, в должности вице-губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Имеет специальное звание генерал-лейтенант полиции. Награжден ведомственными наградами, - указано на официальном сайте представительства.

Напомним, что Игорь Степаненко дебютировал в медиа-пространстве во время участия в выборах на пост губернатора Приморья в 2018 году. Тогда бывшего силовика назвали одним из самых главных конкурентов Олега Кожемяко. Тем временем сам Игорь Степаненко в самый последний момент снял свою кандидатуру.

Долгое время Игорь Степаненко работал налоговой полиции. Позже он занял место заместителя внутренней политики при Миклушевском. Ушел с должности после того, как на пост врио губернатора назначили Тарасенко. Новый губернатор собственно и попрощался со Степаненко.

В 2019 году Игорь Степаненко становится министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. На министерском посту он пробыл два года, и в феврале 2021 стало известно о том, что чиновник уволился по собственному желанию. Новое место работы он держал в секрете, теперь же стало ясно, что Степаненко занял должность в представительстве президента.

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