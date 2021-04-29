Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

Рассказываем про салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2021 года Фото: Правительство Приморского края

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2021 года – одно из самых ярких праздничных мероприятий в городе. В этот день в дальневосточной столице планируется запуск не только артиллерийского салюта, но и масштабного фейерверка. Начнется небесное шоу для жителей Владивостока в 22:00.

- Как уточнили в департаменте внутренней политики Приморского края, во Владивостоке залпы дадут одновременно из пяти точек, расположенных на острове Русский (поселок Подножье, 32), острове Попова (улица Бассейновая, 14), в поселках Трудовое (улица Лермонтова, 81), Береговое (улица Строительная, 5) и на Спортивной набережной со стороны стадиона «Динамо», - рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Власти отмечают, что праздничный фейерверк будет организован в 28 муниципалитетах Приморья. Ко Дню Победы в регионе организовали множество праздничных мероприятий. Например, в регионе уже стартовали акции «Георгиевская ленточка», «Окна Побед», «Сад памяти», «Красная гвоздика», «Торт для Победителя».

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