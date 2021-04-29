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Происшествия29 апреля 2021 9:09

Домерялись тюремным авторитетом: житель Приморья зарезал ножом соседа сестры из-за конфликта на счет жизни в неволе

Теперь мужчине грозит очередное лишение свободы за совершения тяжкого преступления
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СК Приморья завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Дальнереченска. Следствие обвинило его по статье «Убийство». Случилось все еще в ноябре 2020 года в доме по улице Калинина. Обвиняемый пришел в гости к своей сестре, которая проживала в коммунальной квартире вместе с соседом. Он был ранее судим, как и ее брат. На этой почве между мужчинами и вспыхнула ссора.

- Между гостем и соседом часто возникали конфликты на тему отбывания наказания в местах лишения свободы, так как обвиняемый так же, как и сосед, был ранее судим. В этот день между ними снова возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес им не менее 32 ударов в область головы, живота и рук потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что доказательная база уже собрана, поэтому уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Криминал