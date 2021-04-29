Сработала ФСБ. Приморцы пытались организовать незаконный оборот огнестрельного оружия

Незаконную деятельность выявили специалисты ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье суд приговорил двух жителей Октябрьского района условным срокам из-за попытки незаконного оборота огнестрельным оружием. Желая подзаработать, мужчины закупились боеприпасами, однако продать арсенал не успели. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Суд установил, что в 2019 году один из мужчин купил огнестрельное оружие и передал его соучастнику, чтобы продать. Однако довести «бизнес-план» до конца торговцам не удалось. Во время предварительного расследования у подозреваемых изъяли револьвер, ружье, винтовку, 2 карабина и 400 патронов разного калибра. Также во время обысков по месту жительства одного из них оперативники нашли около 1,8 килограмм пороха и 8 единиц взрывных устройств (электродетонаторов, «мин-ловушек» и других).

– Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил одному из них 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, второму – 3 года 6 месяцев условно. Одному из подсудимых также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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