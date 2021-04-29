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Общество29 апреля 2021 11:09

Снова экологическая катастрофа? Ярко-оранжевая вода у берегов Владивостока напугала горожан

Очевидцы заподозрили, что произошел техногенный разлив. Ночью вода может светиться
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Непривычный цвет воды стал причиной беспокойства очевидцев.

Непривычный цвет воды стал причиной беспокойства очевидцев.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожане, прогуливающиеся по центру Владивостока 29 апреля, оказались озадачены из-за цвета воды на берегу Амурского залива. Обеспокоенные очевидцы прислали фото в редакцию «КП-Владивосток», с просьбой выяснить, не произошел ли здесь техногенный разлив.

Пообщавшись с несколькими экологами, спешим успокоить читателей. Никакой экологической катастрофы на набережной Спортивной гавани нет. Причина окрашивания воды – цветение водорослей Noctiluca. Явление вполне характерно для апреля и никакой опасности, как для человека, так и для морских обитателей не несет.

Эти водоросли также называют «ночесветка» или морская свечка, и неспроста. При большом скоплении микроорганизмов в воде, она начинает светиться. Явление довольно красивое, поэтому у горожан появилась возможно именно сегодня жители города смогут его увидеть.