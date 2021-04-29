Сто девчонок и 100 ребят – апрель подарил Владивостокскому клиническому родильному дому №3 уникальное событие

Персонал больницы рассказал об особенном весеннем месяце. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Апрель стал для роддома №3 г. Владивостока особенным месяцем. А особенный он потому что, за этот период времени в медучреждении на свет появилось одинаковое количество девочек и мальчиков.

- Двести детей за месяц – для нас это норма. Интерес в том, что родились 100 мальчиков и ровно столько же девочек. Всех поровну. Обычно мальчиков рождается немного побольше. В процентном соотношении мальчиков обычно 55 на 45% девочек. Может, такое явление связано с тем, что весна, что теплый месяц, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Наталья Король, заведующая акушерским отделением роддома №3. – Все эти дети зачаты в августе. Среди 200 родов были и сложные, но все малыши появились на свет здоровыми.

Кстати, среди двух сотен новорожденных был и настоящий богатырь. Мальчик, который появился на свет в весе 4960 граммов. По данным специалистов – это считается чрезвычайно крупным ребенком. По статистике больше всего детей рождается в январе. Абсолютный рекорд для роддома – январь 2014. Тогда на свет появились 360 малышей. Например, в январе 2020 года родились 250 детей, а в 2019 – 230. Роды принимает дежурная бригада, которая заступает на сутки. В их числе: акушер-гинекологи, акушерки, санитарки, неонатологи.

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