Завершены поиски без вести пропавшего 10-летнего Артема из Большого Камня

С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Фото: pixabay.com

10-летний Артем из Большого Камня пропал 28 апреля 2021 года. Мальчик просто ушел из дома, который расположен по адресу: улица Гагарина,10, примерно в 20:30 и не вернулся. Ребенок не объявился ни через час, ни даже на утро следующего дня. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те разместили информацию о пропаже Артема в сети.

- Рост 140-150 сантиметров, короткие русые волосы, среднего телосложения. В день пропажи был одет в серую тонкую шапку, черные штаны, темно-зеленую ветровку с белыми лампасами на рукавах и черную обувь с белым рисунком, - указали в приметах мальчика активисты организации.

В итоге 29 апреля вечером волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Артема из Большого Камня завершены. К счастью, повод для этого радостный – мальчика нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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