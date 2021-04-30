«Дед пьяный в хлам»: водитель «Субару» устроил ДТП с участием «Крузака» в Большом Камне

Скорее всего мужчину лишат водительских прав. Фото: instagram/bkamen_news

Информация о ДТП появилась в одной из приморских групп в сети. Как сообщают очевидцы, авария произошла вчера, 29 апреля, в Большом Камне. Там в центре внимания оказался пожилой мужчина за рулем кроссовера «Субару Форестер». Он разбил припаркованный на обочине дороги «Крузак». Но изюминкой всего происходящего стало то, что водитель находился за рулем авто в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Ниже бриза ДТП, дед на форике пьяный в хлам, - пишут очевидцы событий. - Вернулся еще с пивом, уходил после ДТП.

Скорее всего водителя со стажем ограничат в правах на управление транспортом. Однако сейчас пользователи сети активнее обсуждают не саму аварию, а внедорожник. Горожане в шутливой форме задаются вопросом, что делает в Большом Камне крузак да еще и с питерскими номерами?

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