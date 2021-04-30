В Приморье работник колонии стал покровителем осужденного, естественно, небесплатно

В Приморье работник колонии попался на взятке. Фото: Борис КОКУРИН

Бывший сотрудник исправительной колонии Спасске-Дальнем попался на взятке. Следствие считает, что младший инспектор группы надзора исправительного учреждения обещал за отдельную плату покровительство одному из осужденных. Казалось бы, мелочная сумма в 7 тысяч рублей не только поставила точку на карьере мужчине, но и обернулась уголовным преследованием.

История развернулась в «Исправительной колонии №33 ГУФСИН России по Приморскому краю». По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с «сидельцем», пообещав за деньги закрывать глаза на нарушение распорядка и создать ему привилегированные условия отбывания наказания.

Когда о преступлении стало известно, сотрудник ИК тут же лишился должности. Следственный комитет России по Приморскому краю также возбудил уголовное дело по факту мелкого взятничества. Сейчас продолжается расследование. Экс-сотруднику в худшем случае грозит до одного года лишения свободы.