РРПК замещает сырьевой экспорт в Китай поставками рыбопродукции глубокой переработки

Русская Рыбопромышленная Компания развивает поставки филе минтая на внутренний рынок Китая. В общей сложности за последние 12 месяцев заключены контракты на поставку китайским потребителям более 5 000 тонн филе минтая.

«Развитие собственных перерабатывающих мощностей позволяет РРПК осваивать новые рынки филе минтая – как внутри России, так и за рубежом, и замещать ими сырьевые поставки. Это отвечает национальным приоритетам в области экспорта, - прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Считаем, что внутренний рынок Китая – перспективное направление для рыбной продукции глубокой переработки. Учитывая растущий интерес китайского потребителя к здоровому питанию, экологически чистая, богатая полезными для здоровья элементами дикая белая рыба – идеальный продукт».

Партнеры РРПК реализуют продукцию компании в национальных розничных сетях Китая и в сфере общественного питания. В частности, минтай РРПК включен в меню KFС, крупнейшей и динамично развивающейся сети ресторанов быстрого питания в Китае, как альтернатива классическим сэндвичам с курицей.

Как сообщалось ранее, РРПК активно развивает поставки рыбной продукции глубокой переработки по различным направлениям экспорта, а также увеличивает отгрузки такой продукции на внутренний рынок. Так, в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки на внутренний рынок выросли на 25%, в том числе – за счет филе минтая, как морской заморозки, так и производства берегового завода «Русский минтай».