Фестиваль «В_город» возвращается!

Фестиваль развернется в самом центре города. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке вновь пройдет полюбившийся горожанам фестиваль «В_город». В этот раз он развернется на участке от улицы Пограничной до набережной Спортивной гавани. Его организует дирекция общественных пространств администрации Владивостока в партнерстве с командой CREATIVESPOT. Примечательно, что на этот раз мероприятие пройдет не один день, как раньше. Посетить площадки фестиваля можно будет с 3 по 8 мая.

Проект «В_город» – это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в разнообразные активные события. В этом году организаторы поставили перед собой новую задачу. Фестиваль призван не только для развлечения горожан, но и для их самореализации. Талантливые жители Приморского края могут во всеуслышание заявить о себе, продемонстрировать свои умения и, что немаловажно, показать ту продукцию, которую они производят собственными силами.

- Во Владивостоке с каждым годом становится все больше уютных скверов, парков и набережных. И люди привыкают, что им есть где погулять с семьей или встретиться с друзьями. Я считаю, что пришло время следующего этапа. Нужно наполнять эти пространства событиями. Фестиваль «В_город» является демонстрацией этой концепции, – сказал глава администрации Владивостока Олег Гуменюк.

Он также подчеркнул, что во Владивостоке не просто создают и развивают общественные пространства, но и вдыхают в них новую жизнь.

- На набережной Спортивной гавани с 1 по 9 мая будет размещена сцена. Это будет новый формат, новый звук, новый свет. Призываем горожан посетить это мероприятие и в качестве зрителей, и в качестве участников события, – отмечает руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Программа фестиваля включает в себя:

- выступления главных творческих коллективов края на большой сцене;

- спортивные соревнования и бесплатные фитнес-активности;

- выставка автомобилей Stance show car;

- соревнования мобильного киберспорта в дисциплинах MOBA (MLBB) и «Королевская битва» (CoD);

- интеллектуальные игры для команд и открытые игры по вселенной Dungeons & Dragons;

- Pixel Slam – импровизационные выступления артистов digital-art, проецирующих визуальные эффекты на большой экран;

- кинопоказы;

- «Открытый микрофон» – выступления новых творческих коллективов и артистов, прошедших конкурсный отбор;

- маркет и фудкорт.

Официальное открытие фестиваля состоится 3 мая в 18:00.