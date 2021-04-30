В преддверии майских праздников во Владивостоке изъяли 350 литров алкоголя

Всего с начала года изъяли более 3,2 тонны незаконного алкоголя. Фото: министерство промышленности и торговли Приморья.

Во Владивостоке в преддверии майских праздников прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя. Таким образом, 28 апреля в одном из магазинов дальневосточной столицы изъяли 350 литров нелегального горячительного.

В министерстве промышленности и торговли региона отметили, что в магазине по адресу: улица Карьерная, 28, осуществляли продажу алкоголя без соответствующей лицензии.

- Продукция в объеме 350 литров изъята и помещена на склад временного хранения до решения суда. Владельцу магазина грозит штраф в размере от 3 миллионов рублей, – уточнил начальник отдела управления торговли министерства Владимир Домышев.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что с начала 2021 года в ходе таких рейдовых мероприятий уже изъяли больше 3,2 тонны незаконного алкоголя. Общая сумма нелегального товара – больше 2 миллионов рублей.

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