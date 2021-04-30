«Грядет обострение». Спасатели Приморья предупреждают о сложной пожарной обстановке на жаркие майские праздники

Напомним, что на всей территории региона введен особый противопожарный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство по делам ГО ЧС Приморья предупреждает, что на майские праздники грядет обострение пожарной обстановки. Специалисты просят горожан соблюдать все требования безопасности, ведь за нарушения требований следует административное наказание. Как сообщают синоптики Примгидромета, в некоторых районах на праздничную неделю воздух прогреется до +20 градусов. Из-за смещения Корейского циклона осадки ожидаются лишь в южных районах края.

- В воскресенье, 2 мая, циклон перестанет оказывать влияние на погоду южных районов Приморья. С юга распространится гребень антициклона. Существенных осадков в регионе не ожидается, температурный фон повысится еще на 2-4 градуса, – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе правительства обращают внимание на то, что на время затяжных майских праздников группировка краевых спасателей усилится. Их задачей станет не допущение переброса огня на территории населенных пунктов.

Власти в очередной раз просят горожан быть предельно осторожными с огнем. Тем более, что во всех районах Приморья введен особый противопожарный режим. Это значит, что в регионе запрещено разжигать костры в лесах, пользоваться открытым огнем, выжигать траву. В этот период времени за нарушение правил пожарной безопасности штрафы увеличиваются. Гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 40 тысяч рублей, юрлицам – до 500 тысяч рублей.

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