Впервые в Приморье. Уникальную операцию для пациента-подростка сделали в регионе

До конца года новую методику внедрят во все регионы ДФО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье впервые провели операцию по установке бронхоблокатора подростку с деструктивной формой туберкулеза. Стоит отметить, что раньше такую медицинскую помощь могли оказать лишь в клиниках центральной части страны, Сибири и Забайкальском крае. Чтобы историческое для региона событие осуществилось, руководство Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы пригласило Павла Фадеева, эндоскописта, главного внештатного фтизиатра ДФО.

- Благодаря этому виду медицинской помощи юный пациент полностью излечится от тяжелого осложненного туберкулеза. Более того, это органосохраняющая операция, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Юрий Селютин, главврач больницы, сообщил, что теперь подобные операции будут проводиться на постоянной основе в стенах их медучреждения. На первых этапах операции будут проводить сам доктор Фадеев с коллегами из детской больницы. После того, как приморский специалист в совершенстве овладеет этой методикой, сможет самостоятельно оперировать подростков без помощи Фадеева.

- Данный вид медицинской помощи полностью оплачивается из средств краевого бюджета. Мы уже закупили бронхоблокаторы для будущих операций. В больнице есть несколько пациентов, нуждающихся в этом виде медицинской помощи, – отметил Юрий Селютин.

Сам Павел Фадеев отметил, что клапанная бронхоблокация – один из самых современных методов лечения туберкулеза.

- Через эндоскоп мы вводим в бронх эндобронхиальный клапан, создавая эффект лечебной гиповентиляции, закрываем полости распада в органе, прекращая бактериовыделение. В эпидемиологическом плане пациент становится неопасен, ведет активный образ жизни и излечивается. Через 4-6 месяцев бронхоблокатор так же удаляется из организма, – рассказал Павел Фадеев.

По мнению эксперта, на сегодня проведение клапанных бронхоблокаций в пяти регионах ДФО имеет хороший эффект. До конца 2021 года планируют внедрение этой методики в оставшиеся 6 регионов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14