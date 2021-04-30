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Общество30 апреля 2021 6:25

«Это важное решение»: встреча Кожемяко и Шойгу стала определяющей для авиационного завода «Прогресс»

Предприятие является градообразующим, вопрос по его судьбе решался на таком уровне
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Завод получил необходимые госконтракты.

Завод получил необходимые госконтракты.

Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, встретился с Сергеем Шойгу, Министром обороны РФ, в минувший четверг, 29 апреля. В рамках рабочего совещания они обсудили важный вопрос гособоронзаказа для арсеньевского завода «Прогресс». Предприятие является градообразующим. Итоги встречи оказались очень плодотворными. Министерство РФ обеспечит «Прогресс», который, к слову, выпускает вертолеты К-52, гособоронзаказами. Причем - в необходимом объеме.

- Министр обороны сказал, что завод будет обеспечен заказами в 2022 и 2023 годах. Это важное решение для жителей Арсеньева, которые работают на предприятии, и обороноспособности страны, – заявил глава Приморья.

Вместе с вертолетным заводом на встрече с Шойгу был поднят еще один вопрос – развитие патриотических клубов «Авангард». Здесь молодые люди допризывного возраста проходят специальную подготовку. Кстати, все ребята там обеспечены питанием и одеждой.

- Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать, как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи, – обозначил Олег Кожемяко.

Как отмечают в пресс-службе правительства, в завершении встречи глава Приморья поблагодарил министра обороны РФ за помощь в решении вопроса по выделению земель, принадлежащих военным, на строительство жилья в регионе.

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