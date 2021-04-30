Кухня, металлический ковш и забитый до смерти мужчина – СК Приморья завершил расследование тяжкого преступления

Мужчина в результате полученных на кухне травм скончался. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Приморья. Силовики обвинили его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Случилось все еще в 2020 году, в ночь на 10 мая. Место преступления - кухня дома, которая расположена в поселке Хрустальный на Лесной улице. Там и столкнулись два прилично охмеленных мужчины.

- На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему обвиняемый нанес ему несколько ударов металлическим ковшом, а также кулаками удары по телу и голове. Причиной конфликта стали оскорбления, произнесенные потерпевшим в его адрес во время распития спиртного, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сотрудниками комитета уже собрана вся доказательная база, поэтому уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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