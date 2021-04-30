«От солнца до снега»: Кубай дал точный прогноз погоды на длинные майские выходные в Приморье

На важные вопросы отвечает главный синоптик Приморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На календаре уже конец апреля, а это значит, что вопрос прогноза на майские выходные сейчас как никогда актуален. Оказалось, что погода на «удлиненные» праздники в Приморье будет самой разнообразной. Горожан ждут не только солнечные дни, но и туманы, дожди и мокрый снег. По данным специалистов, вплоть до 3 мая в регионе будет преимущественно солнечно. Особенно тепло будет на Пасху, 2 мая.

- Начиная с 4 мая, в тропосфере начнется процесс «торможения», в результате которого над соседней провинцией Хейлунцзян обоснуется малоподвижный тропосферный вихрь и начнет дирижировать то атмосферными фронтами, то приземными циклонами, направляя один за другим в сторону Приморского края, - рассказывает Борис Кубай, глава «Примгидромета». - Отсюда, например, во Владивостоке в период с 4 по 6 мая может наблюдаться туман, морось и дождь, как впрочем и во всем крае, только там будет меньше тумана, зато более интенсивный дождь, а в горных районах и на северо-востоке мокрый снег.

Седьмого мая непогода поставит на паузу осадки, а вот 8 и 9 числа дожди возобновятся. Более того, в горных районах и на северо-востоке края ожидается мокрый снег. Десятого числа возможны лишь локальные осадки.

- Несмотря на не очень оптимистичный прогноз, надеюсь, что погода жителям края не испортит праздничного настроения, чего я искренне всем желаю и поздравляю с наступающими праздниками, - резюмировал Кубай.

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