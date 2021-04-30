Владивостокская библиотека № 21 открылась после капитального ремонта

Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке завершился капитальный ремонт библиотеки № 21 на Нейбута, 45. Обновленная библиотека встречает горожан комфортными залами и обновленным книжным фондом, в котором появились новинки литературы.

Самая молодая среди всех муниципальных библиотек Владивостока в этом году отпраздновала свое 27-летие. Впервые с самого открытия в учреждении культуры провели капитальный ремонт. Услугами библиотеки №21 сегодня пользуется 2700 читателей, за год из фондов выдается более 50 тысяч изданий. Несмотря на то, что это самая молодая библиотека, она уже давно стала центром притяжения жителей района, тем более, что в последнее время библиотека, это не только книги. Это полноценное общественное пространство для детей и взрослых. На открытии библиотеки побывал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Фото: Анастасия Котлярова

«При поддержке правительства Приморского края мы провели большую работу в библиотеке. Здесь сделан хороший ремонт, установлена новая мебель и оборудование. Надеюсь, что такое современное пространство теперь с удовольствием будут посещать еще больше жителей этого района», - сказал Олег Гуменюк.

Помещение библиотеки было изменено, его разбили на различные зоны при помощи перегородок, оштукатурили и покрасили стены в пастельные цвета, заменили плитку и сантехнику в туалете, установили натяжной потолок, двери, пластиковые окна и уложили новое напольное покрытие. Также была заменена электропроводка и освещение, появились кондиционеры, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Был обустроен и запасный выход, что обеспечило дополнительную безопасность для посетителей библиотеки. Иными словами, теперь учреждение культуры стало более комфортным и соответствует всем стандартам безопасности.

Фото: Анастасия Котлярова

«Наша библиотека – единственная в этом районе и, конечно, ремонт стал настоящим подарком для всех ее посетителей. Благодаря такому обновленному пространству мы сможем не только привлечь к нам больше читателей, но и расширить формы работы. Здесь стало возможно проводить различные познавательные мероприятия, творческие встречи, киногостиные, лекции и мастер-классы как для детей, так и для взрослых», - рассказывает заведующая библиотекой № 21 Анастасия Баркар.

Среди новинок библиотеки представлена современная российская и зарубежная художественная литература, включая книги Дмитрия Быкова, Владислава Отрошенко, Бориса Акунина, а также детские книги таких известных издательств, как «Розовый жираф», «Самокат», «Аквилегия», «Белая ворона», «Речь», «Клевер». Обновился и фонд краеведческой литературы.

Фото: Анастасия Котлярова

Библиотека № 21 работает с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник.