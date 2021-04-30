Лучшую бригаду высоковольтников определили приморские энергетики

В Приморских электрических сетях (филиала АО «ДРСК») завершились соревнования среди бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. Это первые в этом году соревнования профессионального мастерства, которые прошли в очном формате.

На учебно-тренировочном полигоне в селе Иннокентьевка Приморского края состязались представители четырех структурных подразделений филиала. По итогам всех этапов соревнований лучший результат показала бригада структурного подразделения Западных электрических сетей, вторыми стали энергетики из Северных электрических сетей, третье место – у Южных электрических сетей.

В течение нескольких дней энергетики проходили испытания по проверке профессиональных знаний и навыков. Испытания включали в себя, как теоретические, так и практические этапы. Работники филиала в составе бригад продемонстрировали знания нормативно-технической документации (НТД), занимались ремонтом оборудования ВЛ 110 кВ, измеряли сопротивление заземления опоры ВЛ 110 кВ, спускали с опоры 110 кВ пострадавшего от воздействия и электрического тока и оказывали ему первую медицинскую помощь, ликвидировали условный пожар. Судейская комиссия также проверяла укомплектованность бригад и техническое состояние необходимых для проведения работ материалов, наличие документации.

В индивидуальном зачете на отдельных этапах лучшими стали: Дмитрий Лымарь, мастер 1 группы— «Лучший ответственный руководитель работ» и «Проверка знаний НТД» (СП ПЗЭС); Геннадий Павленко, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи — «Лучший производитель работ» (СП ПСЭС); Илья Малий, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи — «Лучший член бригады» (СП ПЦЭС); Иван Нагорнов, мастер 1 группы — «Лучший на этапе пожаротушения» (СП ПСЭС); Сергей Афонин, водитель автомобиля — «Лучший реаниматор» (СП ПЗЭС).

Соревнования профессионального мастерства проводятся в приморском филиале ДРСК регулярно. Основной целью состязаний является оценка уровня квалификации персонала, повышение качества и безопасности работ, а также отработка действий, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной работе. Такие мероприятия являются для энергетиков хорошей возможностью обменяться профессиональным опытом и усовершенствовать навыки производства работ, что особенно актуально в период активной подготовки к осенне-зимнему периоду. Умение персонала оперативно и грамотно реагировать на нештатные ситуации является залогом качественного и надежного электроснабжения потребителей и безопасности работников.