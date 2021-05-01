В выходные дни ДРСК будет работать в режиме повышенной готовности

1 мая в АО «ДРСК» введён режим повышенной готовности (РПГ). Это необходимая мера для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей во время продолжительных выходных дней, а также для своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки. РПГ будет действовать до 10 мая.

В филиалах ДРСК проведена проверка готовности ремонтных бригад и спецтехники, наличие аварийного запаса и материалов к проведению аварийно-восстановительных работ. Во всех структурных подразделениях филиалов сформированы графики круглосуточного дежурства персонала. С целью минимизации рисков нарушения энергоснабжения потребителей на энергообъектах приостановлено выполнение ремонтных работ за исключением аварийно-восстановительных. Диспетчерские службы филиалов усилены дополнительными специалистами для оперативной организации работ и обратной связи с потребителями.

Для предупреждения технологических нарушений на энергообъектах налажено взаимодействие с региональными управлениями МЧС, смежными сетевыми организациями, администрациями муниципальных районов и городов.

Во время праздников энергетики призывают дальневосточников соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов: не разводить костры под линиями электропередачи, аккуратно обращаться с электроприборами, не подниматься на опоры ЛЭП и не фотографироваться рядом с энергообъектами.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.