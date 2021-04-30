«Брак в дорожном ремонте недопустим»: мэр Владивостока и общественные наблюдатели проверили ход ремонта дорог

Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке полным ходом идет дорожный ремонт. Он стартовал в этом году в апреле - раньше, чем обычно благодаря теплой погоде. Глава Владивостока Олег Гуменюк и общественные наблюдатели проинспектировали ход ночных дорожных работ. Специалистам поручено не сбавлять темпов и главное внимание уделить качеству.

Одним из участков, где в эти дни идет ночной ремонт, стал проспект 100-летия Владивостока, но не основная трасса, а параллельная ей дорога в районе остановки «Постышева». Прошедший несколько дней назад дождь немного изменил планы, но сейчас ремонт продолжается и завершится уже к выходным.

Фото: Анастасия Котлярова

Также минувшей ночью активные дорожные работы шли на улице Южно-Уральской – здесь нарезают дорожные карты. Это подготовка к ремонту, после которой приступают к асфальтированию. Аналогичные работы уже проведены на улицах Колесника и Фирсова. При этом специалисты муниципального предприятия нарезают не только откровенно разрушенные участки дорожного полотна, но и потенциально опасные, подверженные разрушению.

Фото: Анастасия Котлярова

«Прошу специалистов муниципального дорожного предприятия и подрядных организаций делать всё так, чтобы были довольны люди, – подчеркнул глава города по итогам объезда. – Брак в такой важной работе, как ремонт дорожного полотна и содержание его в должном состоянии, недопустим. Жители и гости Владивостока должны иметь возможность ездить по безопасным и комфортным дорогам. Со своей стороны намерены внимательно контролировать работы и жестко пресекать все попытки уйти от нормативов».

Фото: Анастасия Котлярова

За качеством работ и соблюдением подрядчиками технологий следят не только представители городской администрации, но и общественные наблюдатели. Вчера они проверили, как идут работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на Окатовой, Харьковской, Ладыгина и Ватутина.

Фото: Анастасия Котлярова

Общественники в рейды по контролю за ремонтом дорог в городе направляются вместе с сотрудниками администрации.

Фото: Анастасия Котлярова

«Ход ремонта дорог уже не первый год мы контролируем и совместно с общественными наблюдателями. Они задают вопросы по объёмам работ, границам ремонтируемых участков, технологиям и многому другому. В ходе объездов поступают, конечно же, замечания и предложения по дополнительным работам. Там, где это возможно выполнить в рамках существующего контракта, делаем сразу. Другие пожелания также учитываются и включаются в дальнейшие планы работ», - рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства городской администрации Юрий Трунов.

В этом году под «народный контроль» попадёт, в первую очередь, ремонт дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Это улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Адмирала Захарова, Посьетская и участок дороги Ватутина – Нейбута. Также контролировать общественники будут ремонт парков, скверов, строительство детских садов и других объектов. Кто-то из общественников решил присоединиться к проверкам впервые в этом году, а кто-то уже на протяжении нескольких лет контролирует ремонт и строительство объектов в краевой столице. Один из таких - Роман Курлов. В общественные наблюдатели он пришел в 2019 году.