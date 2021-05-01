«Размотали Крузак». Поломка закончилась серьезным ДТП и многокилометровой пробкой на приморской трассе

Два авто серьезно пострадали на трассе в Приморье. Фото: принтскрин видео.

Авария с участием джипа и малолитражки произошла накануне вечером в районе объездной трассы Владивостока. По сообщениям очевидцев, водитель Toyota Land Cruiser не заметил стоящий на дороге автомобиль и на всем ходу врезался в малолитражку. Последствия неожиданной встречи оказались печальными для обоих.

Дорожный инцидент произошел в районе села Прохладное, при движении со стороны поселка Новый. Как уверяют местные жители, Toyota Ist стояла на трассе с самого утра. Машина поломалась и владелец, судя по всему, отправился на поиски запчастей. Однако позаботиться о безопасности машины хозяин не додумался. Очевидцы отмечают, что даже не был выставлен аварийный знак, что на скоростной трассе крайне опрометчиво.

Ближе к вечеру Ist дождался своего часа, однако помимо ремонта поломки теперь требуется еще и серьезный кузовной. От удара машину развернуло поперек трассы, сразу собралась внушительная пробка. Довольно сильно пострадал и Land Cruiser, водитель которого явно не ожидала подобной подставы. У джипа оказалась повреждена передняя часть и колесная база.

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