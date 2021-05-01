Сотрудники ЧОП перекрыли все входы. Популярный супермаркет неожиданно закрыли во Владивостоке

Любимый многими магазин неожиданно закрыли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Супермаркет «ЯППИ», расположенный в Ленинском районе Владивостока, к разочарованию многих клиентов оказался неожиданно закрыт. 87 работников магазина в одночасье лишились работы. Причиной столь неприятной ситуации стал конфликт интересов между арендодателями и руководством торговой точки.

Как оказалось спор из-за аренды помещения продолжается уже несколько месяцев, конфликт даже достиг судебной инстанции. По словам руководства супермаркета, вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения. Но при этом, весь коллектив уже попросили на выход, а предложенные варианты для продления аренды не обсуждаются.

– Новые собственники решили действовать силовым методом без предупреждения. 28 апреля 2021г в 10 утра конкурсным управляющим с привлечением порядка 10 сотрудников ЧОП работа супермаркета была заблокирована: перекрыты все входы и выходы. На данный момент мы начали вывозить товар из магазина... В ООО «ЯППИ» 87 официально трудоустроенных сотрудников, которые останутся без работы. У нас огромные товарные запасы, так как мы готовились к Пасхальным праздникам... , – прокомментировала на официальной страничке генеральный директор магазина Анна Вельган.

Информированные источники отмечают, что ситуация не такая однобокая, как кажется с первого взгляда. Арендаторов якобы просили освободить помещение еще с зимы. Решением было принято на собрании кредиторов и конкурсный управляющий просто не имеет права противоречить ему. Как бы то ни было, спор сторон, до которого обычному обывателю нет дела, привел к закрытию магазина. Сейчас из «ЯППИ» вывозят товар, при этом руководство отмечает, что надеется на пересмотр решения и готово возобновить работу в любой момент.

Магазин, работающий с 2017 года на Некрасовской, с большим ассортиментом продукции, премиальной линейкой зарубежных «вкусняшек» и продукции ЗОЖ, успел обзавестись довольно обширным кругом постоянных клиентов. Для них новость о закрытии, да еще и накануне длительных праздников стала крайне неприятным сюрприз.

«Мой любимый магазин!!!! Надеюсь это временное помутнение у арендодателя ! Может как вариант временно распродать скоропортящийся товар?! Что бы не нести большие убытки?! Блин ребята очень жаль! Держитесь!», «Кошмар, ну что за люди, единственный супермаркет в который я ходила», «Верим, что вы вернетесь с новыми силами и всем еще покажете! У вас просто толпа верных клиентов. Столько воспоминаний с вами! Выросла буквально с вами, ездила из другого конца города, просто гуляла среди красивых витрин еще по школе! Вы первые в ЗОЖ сегменте в городе, вы первые во всем, эстетика, отношение, чистота и порядок. Все новинки у вас всегда первыми! Все пожелания тут же исполняли, переехали в дом по соседству буквально ради вас» – выражают слова поддержки в сети горожане.

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