Оберег от закладчиков? Необычная скульптура на клумбе во Владивостоке вызвала ажиотаж

Горожане шутят, что желающих порыться в клумбах теперь станет меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весьма необычная статуя появилась в Советском районе города. Стараниями одной из местных жительниц клумбу теперь охраняет монах с фонарем. Стоит отметить, что скульптура, выглядит жутковато даже днем, но при этом изготовлена действительно искусно. Словом, пугающая красота.

Новый арт-объект установлен на проспекте 100-летия Владивостока, 82. Как уверяют местные жительницы, раньше их соседка делала гномиков для клумб, а теперь решила кардинально поменять направление своих работ.

Интересный арт-объект появился на клумбе. Фото:www.instagram.com/dps_vl

Фигура монаха вызвала неподдельный интерес у горожан. Жители Владивостока делятся восторженными откликами в сети.

«Это местные жители поставили пугало для «копателей клада», чтобы клумбы не ворошили», «Как же красиво», «Теперь клумбы вытопчут ради фотосесий с ним», «Палево, такое увидеть в темное время суток», «Иии... Премию за лучшую скульптуру в городе получают жители дома № 82», «Кто делает такое, можно контакты?», – комментируют в интернете приморцы.

Пугающая красота. Фото:www.instagram.com/dps_vl

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