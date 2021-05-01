Массовая эвакуация на шашлыки. Майские праздники в Приморье начались с масштабных пробок и ДТП

Масштабные пробки сковали трассы в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Объездная и главные трассы скованы многокилометровыми заторами [видео]

Желающих провести длительные выходные за городом 1 мая оказалось предостаточно. Пробки, образовавшиеся с самого утра на выезде из Владивостока и Артема, до сих пор не рассосались. По сообщениям водителей, заторы наблюдаются, как на главной, так и на объездной трассе.

– Выезд из Артема все стоит. Видимо, массовая эвакуация на шашлыки, – отмечают местные жители.

Коллапс на выезде из Артема. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

Большая пробка образовалась и во Владивостоке. Затор на выезд из города начинается с Постышева.

Желающих выбраться за город - много. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Проезд существенно осложняет авария, которая произошла в районе Магнитогорской.

Авария на Магнитогорской во Владивостоке. Фото: Юлиана Виноградова.

Не лучше обстоят и дела на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Начиная от Снеговой Пади на дороге наблюдается коллапс. Причиной серьезного затора здесь стало не только хлынувший поток отдыхающих, но и ДТП.

Авария на объездной трассе. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

Серьезная авария также произошла Шкотово-Партизанск. После поворота на село Новороссия, не доезжая Стеклянухи, случилось лобовое столкновение. Движение на этой трассе также осложнено из-за ремонтных работ.

Лобовое ДТП на трассе. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Ремонт дороги за селом Новая Моссква. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14