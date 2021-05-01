Массовая эвакуация на шашлыки. Майские праздники в Приморье начались с масштабных пробок и ДТП

Масштабные пробки сковали трассы в Приморье.
Фото: Милана СОКОЛ
Объездная и главные трассы скованы многокилометровыми заторами [видео]
Желающих провести длительные выходные за городом 1 мая оказалось предостаточно. Пробки, образовавшиеся с самого утра на выезде из Владивостока и Артема, до сих пор не рассосались. По сообщениям водителей, заторы наблюдаются, как на главной, так и на объездной трассе.
– Выезд из Артема все стоит. Видимо, массовая эвакуация на шашлыки, – отмечают местные жители.
Коллапс на выезде из Артема. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus
Большая пробка образовалась и во Владивостоке. Затор на выезд из города начинается с Постышева.
Желающих выбраться за город - много. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.
Проезд существенно осложняет авария, которая произошла в районе Магнитогорской.
Авария на Магнитогорской во Владивостоке. Фото: Юлиана Виноградова.
Не лучше обстоят и дела на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Начиная от Снеговой Пади на дороге наблюдается коллапс. Причиной серьезного затора здесь стало не только хлынувший поток отдыхающих, но и ДТП.
Авария на объездной трассе. Фотo: www.instagram.com/dpskontrol_125rus
Серьезная авария также произошла Шкотово-Партизанск. После поворота на село Новороссия, не доезжая Стеклянухи, случилось лобовое столкновение. Движение на этой трассе также осложнено из-за ремонтных работ.
Лобовое ДТП на трассе.
Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
Ремонт дороги за селом Новая Моссква.
Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
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