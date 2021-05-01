1 умер и 26 заболели – статистика по распространению COVID-19 к началу майских праздников в Приморье

Жертвами коварной инфекции в Приморье стали 713 человек. Фото: Милана СОКОЛ

Очевидно, что в Приморском крае значительно снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Однако расслабляться еще рано, до конца болезнь не отступила и продолжает медленно, но верно наносить удар по населению.

По информации от краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, за поселение сутки скончался еще один местный житель. Общее число погибших от новой инфекции – уже 713 человек.

Также специалисты выявили 26 новых случаев распространения заболевания. Всего с начала эпидемии в крае заболели 43 538 местных жителей. К счастью, вылечиться удалось 40 940 пациентам.

Чтобы не усугублять ситуацию и тем более не вызвать новую волну распространения заболевания после затяжных майских праздников, специалист советовать соблюдать масочный режим, почаще мыть руки, пользоваться антисептиками и побольше гулять на свежем воздухе, избегая места массовых скоплений людей.