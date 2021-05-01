«Полный неадекват». Женщина с ребенком в авто на всем ходу снесла столб у угодила в овраг на трассе во Владивостоке

Женщина пыталась куда-то увести ребенка после ДТП. Фото: www.facebook.com/Юлия Оленева.

Глядя на маленькую Toyota Vitz и, буквально выломанный столб уличного освещения, так сразу и не скажешь, что подобное сотворила водитель малолитражки. По инерции начинаешь искать глазами поблизости авто помощнее, но его нет. Единственным участником аварии, символично произошедшей возле въезда на Морское кладбище, стала женщина, да еще и с ребенком в машине. Как уверяют очевидцы, после ДТП мать повела себя довольно неадекватно.

Маленькая машинка натворила больших бед. Фото: www.facebook.com/Юлия Оленева.

О подробностях аварии в сети рассказала свидетельница.

– Нас чудом не задел виновник. Виновник ДТП – девушка с маленьким мальчиком. То ли в стрессе, то ли под веществами. Полный неадекват. Сначала кричала про влиятельного мужа, потом схватила ребенка и побежала через трассу. Служба 112 ... не сразу берут трубку, потом предлагают прослушать меню и выбрать кнопки. И еще, скорая спросила у меня, что я хочу? И предложила задержать ребенка. А я не знаю, что я хочу. На нашу машину чудом не упал электростолб, мы наблюдаем за безумной мамашей и плачущим мальчиком. При этом еще нужно сообразить куда звонить, выбрать кнопки. В итоге полицию вызвал муж. Они молодцы: погоня и к мальчику едет скорая, – поделилась произошедшим в сети жительница Владивостока Юлия Оленева.

Теперь в причинах аварии и весьма странном поведения водителя предстоит разбираться полицейским. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших и погибших.

Очевидцы уверяют, что мать вела себя довольно странно. Фото: www.facebook.com/Юлия Оленева.

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