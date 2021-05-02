Завершены поиски без вести пропавшего 17-летнего Анатолия Зимина из Уссурийска

Анатолий пропал 4 апреля. Фото: pixabay.com

17-летний Анатолий Зимин из Уссурийска пропал 4 апреля 2021 года. Парень просто ушел из дома, который расположен по адресу: улица Советская, 87, и не вернулся. О его местонахождении никому ничего не было известно. Шел день. За ним другой. Анатолий все не объявлялся. Родные парня забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили информацию о пропаже приморца в сети.

- Рост 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, короткая стрижка и карие глаза. Известно, что в день пропажи он был одет в бордовую спортивную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки, - указали в приметах волонтеры.

Спустя почти месяц активисты сообщили о том, что поиски пропавшего Анатолия завершены. К счастью, повод для этого радостный – парня нашли живым и невредимым. Поисковики благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь.