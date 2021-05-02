Крыша в огне. Сигнал о возгорании поднял пожарные расчеты Дальнегорска

К счастью, никто в результате пожара не пострадал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сообщение о том, что в Дальнегорске на улице Пушкинской горит крыша дома, поступило в городскую пожарную охрану почти в семь вечера. Пожарная бригада прибыла на место ЧП спустя 10 минут после вызова. Сотрудники МЧС провели разведку, обследовав всю территорию, и выяснили, что горит пристроенная к частному жилому дому крыша летней кухни.

- В 19.04 пожар был локализован, а в 19.38 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве также отмечают, что в тушении пожара на Пушкинской всего принимали участие семь человек и две единицы техники. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС, все завершилось благополучно. Самое главное - никто не пострадал.