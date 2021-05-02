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Общество2 мая 2021 8:50

Высокая пожарная опасность. Спасатели предупреждают об «изнанке» жаркой погоды для Приморья

Не забывайте, что за нарушение правил грозит административный штраф
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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На всей территории края объявлен особый противопожарный режим. Фото Денис Нагаев.

На всей территории края объявлен особый противопожарный режим. Фото Денис Нагаев.

Леса Приморского края сейчас находятся в зоне риска, потому что в крае сохраняется высокая пожароопасность. Соблюдать все меры предосторожности сейчас крайне важно и необходимо. К слову, в министерство по делам ГОЧС рассказали, что в период с первого по четвертое мая из-за метеоусловий четвертый, самый высокий класс пожарной опасности, объявлен в Ольгинском районе.

- Несмотря на то, что на утро воскресенья, 2 мая, в Приморском крае природных пожаров нет, сохраняется высокая опасность их возникновения. Только за прошедшие сутки пожарные подразделения 36 раз выезжали на тушение палов, – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Приморья отметили, что в выходные дни краевые пожарные перешли на усиленный режим работы. Такая мера поможет оперативно реагировать на сообщения о возгорании и не допустить переброса огня на населенные пункты.

Не забывайте, что на территории Приморского края действует особый противопожарный режим. Это значит, что гражданам запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципалитетов. За нарушения этих требований предусмотрена система штрафов: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.