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Общество2 мая 2021 9:39

«Выбросил на встречную полосу». Боковой порыв ветра едва не стал причиной гибели мотоциклиста в Приморье

Совсем немного отделяло водителя байка от столкновения с машиной
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Мужчина мог погибнуть под колесами атво.

Мужчина мог погибнуть под колесами атво.

Фото: принтскрин видео.

Сообщении о случившемся появилось на просторах социальных сетей в интернете. Приморец опубликовал видео, снятое его регистратором. А на кадрах видно, что случайный мотоциклист едва погиб в жуткой аварии. А причиной трагедии мог стать резкий боковой ветер, который буквально «выбросил» водителя под колеса встречного авто.

- Запись была сделана в районе бухты Лазурной (Шаморы) 24 апреля. Резкий боковой ветер сбил мотоциклиста, отчего тот потерял управление и упал, едва не попав под колеса авто, движущегося во встречном направлении, - пишет автор поста.

Очевидцы сообщают, что, к счастью, все в этой ситуации завершилось благополучно, и никто не пострадал. Тем временем, мотоциклистов предупреждают о том, что на открытых дорогах стоит быть предельно аккуратными, ведь сильный ветер – крайне опасное явление.

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