«Унижение чести и достоинства». Прокуратура вмешалась в скандал из «родительского» чата в Приморье

Конфликт назрел в чате школьного класса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура провела проверку после обращения жительницы Большого Камня в ведомство. Женщина пожаловалась на то, что она и ее несовершеннолетняя дочь подверглись оскорблению. Как оказалось, конфликт развивался в групповом чате класса.

- Мать одного из детей, обучающихся в школе с ребенком заявительницы, посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями направила в групповой чат класса голосовое сообщение, содержащее слова в неприличной форме, унижающие честь и достоинство ребенка и ее матери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В итоге в отношении дальневосточницы с длинным языком было возбуждено дело об административном правонарушении. Статья – «Публичное оскорбление нескольких лиц с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Как сообщают в надзорном ведомстве, суд признал маму виновной. В итоге вольность в высказываниях стоила ей штрафа в 5 тысяч рублей.

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