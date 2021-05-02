Любишь шопиться – люби и вакцинироваться. Прививочный пункт от коронавируса открыли в торговом центре Артема

Вакцинацию может пройти любой желающий. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первого мая в Артеме в здании ТРЦ «Городской» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Такого в крае еще не было. Вместе с тем, 17 мобильных пунктов и бригад продолжают выезжать на дом, чтобы сделать прививку от ковида. Более того, по заранее согласованному графику они приезжают и на предприятия. В краевом минздраве сообщают, что подобные мобильные прививочные компании будут развиваться вместе с тем, как в регион будут поступать вакцины с обычными условиями для хранения и транспортировки.

- Благодаря развитию мобильных форм работы мы максимально приближаем возможность вакцинации к каждому приморцу, обеспечиваем процесс таким образом, чтобы человеку было просто и удобно получить защиту против коронавирусной инфекции без отрыва от производства, пожилым людям и инвалидам – на дому, сельским жителям – в своих ФАПах, – отметила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Прививочный пункт в торговом центре Артема будет работать ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Вакцинацию может пройти любой желающий, главное взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

- Как и везде, перед прививкой нужно заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания и возможные контакты с заболевшими COVID-19, пройти осмотр терапевта и после этого, если не будет медотвода, получить прививку. На приеме будет присутствовать врач, который ответит на любые вопросы горожан о вакцинации, – обозначила главный врач Артемовской горбольницы №1 Светлана Забудская.

Для пожилых людей и инвалидов в крае работает особая система вакцинации – к ним на дом выезжают бригады, заранее согласовав время приезда. Кстати, вакцинацию уже прошли 103 855 человек, из них завершили иммунизацию 72 362 приморца.