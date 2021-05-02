Работала ФСБ. Группировку авантюристов осудят за «подпольный азарт» в Приморье

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили против трех жителей Приморья. Их обвинили в незаконной организации азартных игр вне игорной зоны, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

- Установлено, что в период с июня по сентябрь 2020 года житель города Владивостока находясь на территории г. Арсеньева создал преступную группу, в которую вовлек жителей села Чугуевка и города Арсеньева, для проведения на территории города Арсеньева азартных игр с использованием игрового оборудования, позволяющего осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием сети «Интернет», - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В «надзорном» ведомстве отмечают, что преступная деятельность авантюристов была пресечена сотрудниками УФСБ. Ими уже изъято из подпольного казино 23 компьютера. Теперь же уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.