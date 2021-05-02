«Застряла фура, водитель там уже 2-е сутки»: жители Приморья спасают мужчину, который оказался в беде

Фура угодила в кювет. Фото:instagram/dps.control

Сообщение появилось на просторах интернета и вызвало бурный резонанс среди пользователей сети. Приморец опубликовал снимки большегруза, который вылетел в кювет, и раскрыл подробности ситуации, в которой оказался водитель машины. История доказывает, что мир не без добрых людей.

- Застряла фура, как ехать в Арсеньев. Водитель там уже 2 суток. Мы проезжали мимо, остановились и разговаривали с водителем. Ему воду, продукты привозят мимо проезжающие, а вытащить не могут. Там кран нужен, - пишет автор поста.

За несколько часов пост набрал тысячи лайков и десятки комментариев. Жители Приморья обеспокоены сложившейся ситуацией и пишут под опубликованной фотографией, что готовы оказать помощь. Другие же надеются на то, что все разрешится благополучно, и мужчина вскоре вернется домой, главное - в целости и сохранности.