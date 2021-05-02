Неизвестные вандалы повредили памятник Анны Щетининой во Владивостоке

"Комсомолка" побыла на месте происшествия - памятник, действительно, поврежден. Фото: Милана СОКОЛ

Памятник женщине-капитану Анны Щетининой, установленный в одноименном парке на Эгершельде еще в 2013 году, подвергся нападению вандалов. Неизвестные повредили бюст, который в свое время изготовил владивостокский скульптор Тимур Нестерович. Судя по снимкам после произошедшего, пострадала лицевая часть памятника – у него отколот кусок носа.

Так особенно виден откол носа. Фото: Милана СОКОЛ

Как сообщают пользователи сети, случилось все в ночь на второе мая. По предположению приморцев, вандалы, праздновавшие начало длинных майских выходных, могли переборщить с алкоголем и пойти на такой глупый, во всех смыслах этого слова, поступок.

Кто ответит за вандализм - пока неизвестно. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Пока неизвестно, удалось ли каким-то камерам, установленным на улицах города, или очевидцам застать вандалов на месте преступления. А пока памятник Анны Щетининой обезображен проделками неизвестных и совсем неясно, каким образом придется восстанавливать лицо женщины-капитана.

СПРАВКА

Анна Ивановна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции Океанская Приморского края. В возрасте 24 лет получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

20 марта 1938 Анна Щетинина назначена начальником Владивостокского морского рыбного порта.

Анна Ивановна – автор и соавтор учебников по судовождению, многие годы активный член Комитета советских женщин, председатель Приморского филиала Географического общества СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Владивостока, Член Союза писателей России, Почетный работник морского флота, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов, Почетный член Международной федерации ассоциации морских капитанов в Лондоне. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, вторым орденом Ленина и медалью «Серп и Молот», медалью «За трудовую доблесть», почетными грамотами.