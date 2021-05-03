В Приморье сегодня потеплеет до 22 градусов

По данным метеорологов, дождей в крае не ожидается Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В понедельник, 3 мая, Приморский край окажется во власти повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается. Воздух в регионе прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице утром ветер будет слабый, днем – умеренный северо-западный. На небе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +16...+18°C.

В Уссурийске дождей также не ожидается. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилится в течение дня. Воздух в городе прогреется до 21 градуса тепла.

В Находке ветер умеренный до сильного. Переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха сегодня составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс.

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