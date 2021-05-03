Во Владивостоке водитель легковушки повалил дерево, а потом врезался в столб

Фото: instagram.com/dps_vl

Серьезное ДТП произошло в дальневосточной столице минувшей ночью. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспорта и снес сначала дерево, а после – столб. Фотографи с места происшествия уже облетели соцсети.

Все случилось в районе дома по улице Карьерная, 3. Автомобиль марки Toyota Corsa, за рулем которого находился мужчина, двигался по трассе. В какой-то момент рулевой иномарки не справился с управлением легковушки, автомобиль стал вилять по дороге, пока не спикировал прямо в дерево. Противостоять железному коню у дерева не получилось.

Фото: instagram.com/dps_vl

После того, как автомобиль буквально повалил дерево, машину тут же отбросило в столб. Только тогда неуправляемое транспортное средство остановилось.

«Корса» получила серьезные механические и кузовные повреждения, покинуть место аварии своим ходом автомобилю уже не удалось. По предварительной информации, сам водитель тоже пострадал. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали рулевого.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться сотрудникам ДПС.

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