В Приморье задержали браконьеров, охотившихся на территории нацпарка «Земля леопарда»

Фото: instagram.com/amurleo_land

Инспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали двух браконьеров, которые охотились на животных. Двое вооруженных ножами мужчин зашли на территорию заповедника, чтобы разделать тушу убитого дикого кабана, но осуществить задуманное им уже не удалось.

Ночной рейд завершился целым происшествием. Сотрудники нацпарка пешком патрулировали территорию, когда услышали звук выстрела, раздавшийся со стороны трассы Раздольное – Хасан. Не теряя ни минуты, инспекторы пошли на звук и тут же по горячим следам задержали двух браконьеров. Охотники были хорошо подготовлены: ножи, тепловизор и рация – для связи с подельником, который ожидал их в машине. Он, кстати, заподозрив неладное, сразу же покинул место происшествия.

В эту же ночь с помощью сотрудников полиции по адресам задержанных прошли обыски. Личность третьего браконьера сотрудники также установили. Уже утром по следам крови удалось обнаружить и тушу погибшего кабана. Животное забрали и направили на баллистическую экспертизу.

- Многие нарушители считают, что при охоте с трассы они неуязвимы, однако отработанные меры противостояния такой деятельности показывают обратное, у нас отлажена схема оперативного реагирования совместно с полицией. В данном случае, как и во многих других, охрана нацпарка активно сотрудничает с полицией. Сотрудники Хасанского РУВД проводят расследования и обыски, что в разы повышает результативность борьбы с браконьерством, - рассказал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

Гибель кабана нанесла вред кормовой базе краснокнижного амурского тигра. По данным пресс-службы «Земли Леопарда», сейчас следователи возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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