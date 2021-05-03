Во Владивостоке на два дня перекроют движение по центральным улицам

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке готовятся к параду, посвященному 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из-за репетиций центральные улицы Владивостока будут перекрыты два дня подряд – 3 и 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, по данным ведомства, в понедельник, 3 мая, начало репетиции Парада Победы запланировано на 22 часа вечера. До 00:00 часов включительно движение и парковка будут ограничены по следующим улицам:

- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);

- Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).

Во вторник, 4 мая, репетиция выпадет на первую половину дня – с 10:00 до 12:00 часов. Движение и парковка автотранспорта будут ограничены с по следующим улицам:

- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);

- Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- 1-й Морской (от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской);

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Специалисты предложили альтернативные пути объезда - по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

По данным пресс-служба мэрии, генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

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